laura-pausini-davanti-al-papa-riceve-il-global-icon-award

Billboard Italia in Vaticano celebra la musica

Città del Vaticano, 12 nov. (askanews) – Un momento di straordinaria intensità e significato ha visto Billboard Italia protagonista in Vaticano, dove ha avuto l’onore di elevare i valori della musica al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV. In questa occasione eccezionale, Billboard Italia ha consegnato al Santo Padre una targa simbolica di Billboard Women in Music, sull’importanza che la voce delle donne nel mondo della musica venga sempre riconosciuta e ascoltata, segno di come la musica possa farsi linguaggio universale di pace e solidarietà. Laura Pausini è stata grande protagonista dell’incontro, ricevendo da Silvia Danielli – condirettrice di Billboard Italia – il prestigioso Global Icon Award, riconoscimento assegnato nell’ambito del Billboard Women in Music 2025 (a Milano, il 25, 26, e 28 novembre) all’artista che, con il suo talento e il suo impegno, ha saputo ispirare e unire generazioni in tutto il mondo.Laura stessa ha portato in dono un brano inedito in copia unica, consegnato con grande emozione nelle mani del Santo Padre. Si tratta di una sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna, dal “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, che celebra la fraternità universale e la lode verso Dio attraverso la creazione, un messaggio di pace, umiltà e amore verso il creato.Con la sua voce e la sua sensibilità, Laura Pausini ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali, diventando ambasciatrice di valori universali come l’inclusione, la solidarietà e la pace. Il suo costante impegno a sostegno dei più fragili – dai bambini alle popolazioni colpite dalle crisi umanitarie – e la collaborazione con organizzazioni come UNICEF, Save the Children, Amnesty International e Word Food Programme, di cui è stata ambasciatrice, fanno di lei una figura di riferimento nel panorama musicale e sociale globale. Per questo, Billboard Italia ha deciso di assegnare a Laura Pausini l’importante riconoscimento. Artista italiana più premiata al mondo, Laura Pausini aveva ricevuto ad ottobre il Billboard Icon Award anche ai Billboard Latin Music Awards 2025, consegnato dall’artista internazionale Ozuna.Attraverso questo doppio gesto simbolico, Billboard Italia rinnova la propria missione nel celebrare la musica come forza capace di unire, ispirare e costruire ponti tra le persone, in un dialogo che supera confini, culture e differenze.L’appuntamento con la seconda edizione italiana di Billboard Women in Music sarà martedì 25 – in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – mercoledì 26 e venerdì 28 novembre negli spazi di UFO Milano, il nuovo hub culturale che ospita la redazione di Billboard Italia in via Orobia, 26. Durante le tre giornate verranno consegnati altri otto prestigiosi riconoscimenti alle personalità femminili che stanno plasmando il panorama musicale italiano, dalle artiste di punta alle professioniste che operano dietro le quinte. Tutte le informazioni su Billboard.it e sui canali social ufficiali di Billboard Italia.Si ringrazia Tommaso Perna, manager musicale, per l’intermediazione che ha portato alla realizzazione dell’appuntamento odierno in Vaticano.