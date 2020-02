Il trait d’union sarebbe stato un cappellano militare

Documenti falsi, tra cui lauree della Federico II (estranea ai fatti, e parte lesa in questa vicenda), ma anche il tentativo di sfruttare le entrature di un cappellano militare. Questi, secondo l’accusa, sarebbe stato contattato per vendere presunti accessi in fantomatici corsi di formazione. In cambio di cosa? Di soldi, naturalmente, in due tranche: la prima, di tremila euro, la seconda di duemila. Denaro da corrispondere da parte del “candidato», in attesa di un posto di lavoro nelle università del Centro Italia. E’ quanto emerge dall’inchiesta che lo scorso giovedì, ha portato all’arresto di un ex dipendente dell’Università Federico II,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lauree taroccate e posti di lavoro venduti, la centrale dei falsi documenti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento