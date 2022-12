L’Ausl avvisa: a Natale aprite le finestre, proteggete nonni e bimbi

MODENA – “Arieggiare frequentemente i locali, igienizzare le mani, usare le mascherine in luoghi affollati e in presenza di soggetti fragili”. È il vademecum che l’Ausl di Modena diffonde oggi, per “vivere le feste in sicurezza” a partire da quella di nonni, donne gravide e bimbi. La premessa è quella di trovarsi in un momento caratterizzato da un lato dall’assenza di obblighi di prevenzione individuale e dall’altro dall’elevata co-circolazione virale, tra influenza, Covid e altri virus respiratori. Sta di fatto che “gli alti tassi di incidenza registrati in queste settimane impongono un richiamo al senso di responsabilità dell’intera comunità, soprattutto in vista dei giorni di festa che, con i tradizionali ritrovi in famiglia e tra amici, possono essere occasione di ulteriore diffusione di virus“, avvisa l’azienda sanitaria. L’appello è di Davide Ferrari, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica: “Tengo particolarmente a fare un appello al senso di responsabilità di ciascuno, affinché queste festività possano essere vissute correttamente, in particolare proteggendo i più fragili. Anziani, ma non solo, anche donne in gravidanza, bambini, soprattutto neonati e persone con patologie croniche. Si tratta- richiama Ferrari- di prestare attenzione, seguendo regole di buon senso, senza stravolgere le abitudini o rovinare le feste: festeggiamo insieme ai nostri cari prendendocene cura”. Ecco allora la lista dei consigli più che utili: è opportuno “lavare e igienizzare frequentemente le mani, in particolare all’ingresso in casa, dopo aver toccato naso e bocca, prima e dopo il pasto”. Inoltre, durante pranzi e cene casalinghe, specie quando si è in tanti a tavola, e durante tutte le feste, “è importante arieggiare spesso i locali ed evitare eccessivi assembramenti che possano mettere a rischio le persone più fragili”.

Ma non solo. Bisognerebbe “usare la mascherina nei luoghi affollati” e “prestare particolare attenzione alla presenza di persone fragili, ammalate o che non possono vaccinarsi: è bene limitare il contatto fisico con loro– si legge ancora nella lista dell’Ausl di Modena- e aumentare le protezioni utilizzando mascherine Ffp2, che sono sempre consigliate. Per loro anche una semplice influenza può essere pericolosa”. In caso di sintomatologia sospetta di patologia respiratoria, come tosse, raffreddore, mal di gola e ovviamente febbre, è meglio “evitare di partecipare a feste e a ritrovi familiari”. Accanto a questi accorgimenti, infine, “si raccomanda di aderire alla vaccinazione anti-Covid e antinfluenzale”.

