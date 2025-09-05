venerdì, 5 Settembre , 25
l’australia-acquistera-navi-da-guerra-dal-giappone
L’Australia acquisterà navi da guerra dal Giappone

L’Australia acquisterà navi da guerra dal Giappone

Video NewsL'Australia acquisterà navi da guerra dal Giappone
Redazione-web
Di Redazione-web

L’annuncio del ministro della Difesa sulle fregate classe Mogami

Yokosuka (Giappone), 5 set. (askanews) – Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha dichiarato di aver “concluso i negoziati” con il suo omologo giapponese, il generale Nakatani, per l’acquisizione “rapida” di navi militari da una base navale di Yokosuka, dopo che il costruttore navale giapponese Mitsubishi Heavy Industries ha vinto una gara d’appalto contro la tedesca ThyssenKrupp Marine Systems per la costruzione delle fregate di classe Mogami della Marina australiana. “Oggi, durante una nostra riunione ministeriale, abbiamo concordato di concludere al più presto i negoziati sul contratto per l’acquisizione di queste navi”, ha annunciato da Yokosuka, in Giappone, il ministro della Difesa e vice premier australiano Richard Marles, in riferimento alle fregate classe Mogami che saranno costruite dalla Mitsubishi Heavy Industries in Giappone.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.