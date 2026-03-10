martedì, 10 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOL'Australia dà asilo politico alle calciatrici dell'Iran: non avevano cantato l'inno nazionale...
l’australia-da-asilo-politico-alle-calciatrici-dell’iran:-non-avevano-cantato-l’inno-nazionale-in-coppa-d’asia
L’Australia dà asilo politico alle calciatrici dell’Iran: non avevano cantato l’inno nazionale in Coppa d’Asia
DALL'ITALIA E DAL MONDO

L’Australia dà asilo politico alle calciatrici dell’Iran: non avevano cantato l’inno nazionale in Coppa d’Asia

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – L’Australia ha concesso asilo politico alle calciatrici dell’Iran che avevano rifiutato di cantare l’inno della Repubblica Islamica prima della partita d’esordio in Coppa d’Asia contro la Corea del Sud. La notizia è stata data dal primo ministro australiano Anthony Albanese, insieme al ministro degli Interni Tony Burke: “L’Australia ha preso a cuore il loro caso ed è stata toccata dalla difficile situazione di queste donne coraggiose”.  

Le giocatrici iraniane che non avevano cantato l’inno del loro Paese nella gara inaugurale sono cinque: la capitana Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Fatemeh Pasandideh, Atefeh Ramezanizadeh e Mona Hamoudi. E tutte avevano ricevuto critiche pesanti in Iran per “tradimento” in periodo di guerra. Con questo gesto, le 5 ragazze hanno manifestato solidarietà al movimento di protesta in Iran e alle vittime della repressione del regime: tra queste l’assistente arbitro 23enne Sahba Rastian. 

 

 

L’asilo è stato concesso dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa d’Asia, quando le ragazze – di rientro con il pullman della squadra – erano state riprese da alcuni tifosi, che avevano notato durante i saluti il segnale di ‘Sos’. Sulla questione era intervenuto anche il presidente americano Donald Trump, che aveva sollecitato il premier australiano a concedere l’asilo politico.  

 

 

Previous article
Marson (Google for Education): “Insieme a Luiss per integrare IA in istruzione e ricerca”
Next article
Milano, al via ‘Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano’, mostra per 850 anni battaglia

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Referendum, Nordio: “Dimissioni Bartolozzi? Considerazioni che al momento non vengono prese”

(Adnkronos) - "Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, ci togliamo di mezzo la magistratura che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti si ritrovano a ‘Scherzi a parte’: il botta e risposta (tra ex)

(Adnkronos) - Gli amori fanno giri immensi e, a volte… tornano. A 'Scherzi a Parte'. È quello che è accaduto a Selvaggia Lucarelli e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano, al via ‘Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano’, mostra per 850 anni battaglia

(Adnkronos) - Un percorso immersivo che ricostruisce ambienti medievali e racconta storia, riti e valore comunitario del Palio di Legnano, in occasione dell’850esimo anniversario...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Marson (Google for Education): “Insieme a Luiss per integrare IA in istruzione e ricerca”

(Adnkronos) - “Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione tra Google e l’Università Luiss, pensata per capire come possiamo supportare il personale, sia docente che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.