L’Australia fornirà uranio all’India per il nucleare civile

Modi e Albanese: intesa a fini pacifici per l’energia pulita

Melbourne, 9 lug. (askanews) – Australia e India hanno raggiunto un accordo per aprire la strada alle forniture di uranio australiano a Nuova Delhi. L’intesa è stata annunciata a Melbourne dopo l’incontro tra il premier indiano Narendra Modi e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Per l’India, Paese più popoloso al mondo e con una domanda di elettricità in forte crescita, l’uranio australiano è considerato una risorsa strategica per sviluppare il nucleare civile.”Le immense riserve di uranio dell’Australia – ha detto Modi – sono strettamente legate allo sviluppo nucleare dell’India. È un’opportunità storica per rafforzare la nostra cooperazione in questo settore”.L’accordo prevede esportazioni di uranio a fini pacifici, nel quadro dell’intesa di cooperazione nucleare firmata tra Australia e India nel 2015.”L’intesa facilita le esportazioni di uranio australiano verso l’India – ha affermato Albanese – per contribuire ad aumentare la quota di capacità energetica non fossile, offrendo al settore australiano delle risorse naturali un mercato aggiuntivo”.