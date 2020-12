L’Austria torna in lockdown per la terza volta dopo Natale

AGI – L’Austria torna in lockdown, per la terza volta, dal 26 dicembre al 18 gennaio. Lo ha annunciato il cancelliere, Sebastian Kurz, in conferenza stampa. Resteranno chiusi fino al 18 gennaio anche vendita al dettaglio, parrucchieri, gastronomia e strutture ricettive. Le scuole dal 7 al 15 gennaio non saranno in presenza. È in programma il 16 e 17 gennaio uno screening e chi avrà esito negativo il 18 gennaio potrà uscire.

Gli impianti sciistici potranno però restare aperti. Lo ha annunciato il vice cancelliere e ministro allo Sport, Werner Kogler, che ha aggiunto, “obbligo delle mascherine Ffp2 quando si è in coda per salire sull’impianto e a bordo” di cabinovia o funivia.

