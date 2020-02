Lautaro-Barcellona, la decisione al giocatore: tre possibili contropartite per l’Inter

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Inter e della Serie A! Non solo la sconfitta con la Lazio: a creare preoccupazione in casa Inter c’è anche la situazione legata a Lautaro Martinez. Ma l’eventuale divorzio si consumerà solo se sarà l’argentino a fare il primo passo verso l’addio. Lo ha fatto capire ieri Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, nei giorni in cui si parla del Barcellona: “L’Inter non deve avere nulla da invidiare… continua a leggere sul sito di riferimento