Lautaro Martinez giura fedeltà all’Inter (a tempo): vuole il Barcellona a fine stagione

L’Inter si prepara al ritorno in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Napoli, con l’obiettivo di accedere in finale e giocarsi la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. Non passano comunque inosservate le voci sul futuro di Lautaro Martinez, da mesi corteggiato dal Barcellona. I nerazzurri potrebbero cedere solamente davanti a un’offerta di 90 milioni di euro più una contropartita tecnica, altrimenti attenderanno il pagamento della clausola da… continua a leggere sul sito di riferimento