Lautaro, permanenza all’Inter? Il provvedimento di Javier Tebas complica i piani del Barcellona: il punto

Tra le parole di Piero Ausilio e quelle di Beppe Marotta, l’Inter ha alzato il muro per Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a seguire con attenzione l’attaccante argentino (andato in rete nel recupero contro la Samp), ma a complicare i piani blaugrana ci pensa anche Javier Tebas. FC Internazionale v UC Sampdoria – Serie A Secondo quanto filtra da più organi di stampa spagnoli, il presidente della Liga dovrebbe infatti ufficializzare in giornata un provvedimento che limiterà tutte le… continua a leggere sul sito di riferimento