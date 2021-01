L’auto finisce fuori strada, morti due giovani ventenni in provincia di Roma

AGI – Tragedia a Montorio Romano, della cintura dei Monti Lucretili, in provincia di Roma. Per cause ancora da accertare, un’automobile che viaggiava poco fuori dal centro abitato, nei pressi del cimitero comunale, è uscita di strada.

Nell’impatto hanno perso la vita due ragazzi poco più che ventenni, Dante Cappai, 23 anni, residente nel vicino comune di Nerola, ed un suo coetaneo di origini albanesi ma da anni ormai residente a Montorio Romano, le cui generalità non sono ancora state rese note.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell’incidente, nel quale uno dei due giovani è morto sul colpo,

