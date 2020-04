Autodichiarazione sì, autodichiarazione no. Una delle poche certezze che sembrava poter accompagnare la fine del lockdown totale – poter uscire senza il famoso modulo in tasca – sembra vacillare. All’interno del governo non ci sarebbe infatti identità di vedute, con alcuni ministri decisi a dare un segnale di normalità allentando determinati vincoli e altri orientati a seguire in modo più rigoroso le indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Il timore è che troppi possano vivere il ‘passaggio’ come un ‘libera tutti’ e che, almeno in certe zone, la curva del contagio possa tornare a salire. Un occhio alla Costituzione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’autodichiarazione e gli spostamenti dal 4 maggio in poi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento