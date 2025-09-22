l’autunno-si-presenta,-ecco-la-tempesta-equinoziale:-le-previsioni-meteo

(Adnkronos) – Con la fine ufficiale dell’estate, l’autunno si presenta all’insegna della ‘tempesta equinoziale’. Da oggi infatti una vasta perturbazione irromperà sull’Italia portando con sé maltempo, temporali intensi e un deciso crollo termico con temperature in picchiata. E, almeno sulle Alpi, tornerà anche la neve. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 22 settembre, e per i giorni a venire.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’imminente arrivo di un fronte atlantico che sconfiggerà letteralmente questo muro anticiclonico, facendo dimenticare in fretta a tutti l’estate.

Con l’espressione “tempesta equinoziale” si intende una forte perturbazione con venti violenti e piogge abbondanti, che si verifica in prossimità di uno dei due equinozi, ovvero quello di primavera (marzo) o di autunno (settembre).

Prepariamoci quindi a un cambio di rotta. Lunedì 22 arriverà una forte perturbazione di origine atlantica e irromperà con decisione sul nostro Paese, portando maltempo diffuso e un netto calo delle temperature.

Il peggioramento sarà più evidente al Nord e sulle regioni tirreniche, dove sono attesi temporali, rovesci intensi e grandinate. In particolare, le zone a maggior rischio sono la Liguria di Levante, l’alto Piemonte e l’alta Lombardia, dove potrebbero verificarsi fenomeni di forte intensità.

Il maltempo si sposterà progressivamente anche verso il Centro, colpendo in particolare la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Le regioni del Sud e le isole maggiori, dopo un’ultima giornata dal sapore estivo, vedranno un peggioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Attenzione ai famosi temporali autorigeneranti: le convergenze tra venti di natura opposta potrebbero causare la formazione di nuclei temporaleschi stazionari, temibili proprio per questa loro caratteristica. In poco tempo possono scaricare ingenti quantità d’acqua sulla stessa zona, provocando alluvioni lampo o allagamenti.

Nell’arco di 48 ore si passerà dalle maniche corte a felpe e giacche. Il calo termico sarà sensibile, anche 10°C in meno rispetto ai giorni precedenti e questo lo farò avvertire maggiormente.

Tornerà anche la neve. La dama bianca sulle vette alpine non si farà aspettare molto quest’anno, infatti da martedì è possibile che questa possa imbiancare i paesaggi anche intorno ai 2000m. Davvero clamoroso se pensiamo che solo tre giorni fa lo zero termico aveva raggiunto i 4500m sulle Alpi.

Lunedì 22. Al Nord: maltempo da ovest verso est. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: sole e caldo.

Martedì 23. Al Nord: instabile con precipitazioni possibili ovunque. Fresco. Al Centro: molto instabile. Fresco. Al Sud: temporali sulla Campania settentrionale.

Mercoledì 24. Al Nord: maltempo al Nordest, piogge sparse altrove. Al Centro: rovesci sulle Tirreniche e in Umbria. Al Sud: rovesci in Campania

Tendenza: fresco e variabile con improvvisi episodi piovosi, clima autunnale