Lavezzi sorridente sui social: il Pocho festeggia così il capodanno cinese

Lavezzi e Napoli, una storia d’amore che sembra non essere mai finita. Un legame indissolubile che lega i napoletani all’idolo della rinascita. Nemmeno la sua cessione al Psg è riuscita a scalfire quei sentimenti di stima e riconoscenza che legano l’uno all’altra. L’argentino oggi ha appeso le scarpette al chiodo, si gode l’addio al calcio giocato dopo l’esperienza cinese e ci rende partecipi dei momenti di vissuto quotidiano grazie alla sua presenza costante sui social.

Lavezzi sorridente sui social: il Pocho festeggia il capodanno cinese

Proprio quest’oggi sui social l’ex campione azzurro ha postato un’immagine che lo ritrae con un messaggio: “Buon capodanno cinese”. La Cina è stata per lui un pezzo importante della sua vita professionale e questo il Pocho pare non l’abbia dimenticato. La frase “chi ama non dimentica” potrebbe valere anche in questo caso.

