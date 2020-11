AGI – Gli Stati generali del M5s sono serviti per imprimere un’accelerazione sulla costituzione della guida collegiale e per cercare di sciogliere alcuni nodi nelle dinamiche interne ai pentastellati. Si va verso un doppio organismo, con una segreteria ristretta che sarà chiamata a prendere le future decisioni: l’iter prevede la votazione su Rousseau su chi saranno i rappresentanti, se dovranno far parte del nuovo ‘direttorio’ anche i membri dell’esecutivo.

Nei prossimi giorni insomma si capirà se Di Battista – ieri ha posto delle condizioni ben precise – sarà della partita e anche quale sarà il ruolo di Casaleggio che,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lavori in corso nel M5s, verifica di governo in stand-by e il Pd chiama Forza Italia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento