domenica, 17 Maggio , 26
HomeAttualitàLavoro, 7 italiani su 10 soffrono la sindrome dell’impostore
lavoro,-7-italiani-su-10-soffrono-la-sindrome-dell’impostore
Lavoro, 7 italiani su 10 soffrono la sindrome dell’impostore
Attualità

Lavoro, 7 italiani su 10 soffrono la sindrome dell’impostore

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Milano, 17 mag. (askanews) – Sentirsi inadeguati, dubitare delle proprie capacità o pensare di non meritare i risultati raggiunti. È la cosiddetta “sindrome dell’impostore”, fenomeno che secondo una rilevazione di Hays in collaborazione con Serenis riguarda 7 italiani su 10 almeno una volta nella carriera lavorativa. Oltre il 30% afferma inoltre di provarla spesso.

Secondo l’indagine, il momento più critico è l’inizio di un nuovo ruolo, indicato dal 39% dei rispondenti, seguito dal confronto con i colleghi (31%) e dai processi di selezione per una nuova posizione (18%).

“La sindrome dell’impostore non dipende necessariamente da una reale mancanza di competenze, ma spesso da una percezione distorta del proprio valore professionale”, spiega Alessio Campi, People & Culture Director di Hays Italia, sottolineando il ruolo delle aziende nel creare contesti di lavoro più inclusivi e capaci di supportare i dipendenti attraverso feedback continui e dialogo con i manager.

Secondo Martina Migliore, psicoterapeuta cognitivo comportamentale e Head of Business Learning & Culture di Serenis, il fenomeno non è una patologia ma “un’esperienza psicologica caratterizzata dall’incapacità di interiorizzare i propri successi”. Alla base ci sarebbe spesso un “locus of control esterno”, cioè la tendenza ad attribuire i successi alla fortuna e gli insuccessi esclusivamente a sé stessi.

La sindrome colpirebbe in particolare i profili high-achiever, chi affronta transizioni di carriera, giovani talenti, donne e minoranze, soprattutto in contesti molto competitivi. Tra le strategie suggerite dagli esperti per affrontarla: valorizzare i feedback ricevuti, ridurre il perfezionismo, condividere il disagio con colleghi fidati e, nei casi più persistenti, intraprendere un percorso terapeutico.

Previous article
Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: vittoria nel doppio agli Internazionali d’Italia
Next article
Modena, una donna ferita ancora in pericolo di vita. Il presidente della Regione: no strumentalizzazioni

POST RECENTI

Attualità

Gaza, raid israeliano colpisce la mensa degli sfollati a Deir al Balah: morti e feriti

Roma, 17 mag. (askanews) – Tre persone sono state uccise in un attacco con droni messo a segno dalle forze israeliane contro una mensa comunitaria...
Attualità

Serie A, Classifica, L’Inter sale a quota 85

Roma, 17 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter-Verona 1-1 37ª giornata Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina...
Attualità

Inter-Verona 1-1, Bowie rovina la festa nerazzurra

Roma, 17 mag. (askanews) – L’Inter non chiude il campionato con una vittoria e pareggia 1-1 contro l’Hellas Verona a San Siro, in una serata...
Attualità

Tennis, Bolelli-Vavassori: “Dietro la vittoria c’è un lavoro immenso”

Roma, 17 mag. (askanews) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori celebrano con emozione la vittoria nella finale del doppio degli Internazionali d’Italia, conquistata contro Granollers/Zeballos...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.