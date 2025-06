lavoro:-ammesse-a-valutazione-fnc3-domande-filiere-e-sistemi-formativi

“Alleanza Stato e imprese per formazione competenze”



Il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze 3, dell’importo di 318,8 milioni di euro, attuato con il decreto direttoriale numero 243 del 23 maggio 2025, ha consentito di accettare tutte le richieste giunte dalle filiere e dai sistemi di istruzione, oltre a raddoppiare le risorse disponibili per le imprese individuali.

Di conseguenza, è stata aggiornata la lista delle 13.046 domande autorizzate a essere valutate per il finanziamento, che comprende 1.921 imprese organizzate in filiera, 857 sistemi formativi e 10.268 richieste da datori di lavoro singoli.

Inoltre, i progetti formativi coinvolgeranno anche 887 individui sui quali le imprese investono nelle fasi iniziali del loro rapporto di lavoro: si tratta di disoccupati da almeno un anno assunti con contratti a tempo indeterminato o in apprendistato, neolaureati nel settore dell’alta formazione e ricerca, oppure persone ammesse alla formazione per un futuro impiego.

“Questa nuova configurazione del Fondo rappresenta chiaramente una risposta alle necessità di formare e aggiornare i lavoratori, ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La presenza di un numero così elevato di proposte da parte delle filiere e dei sistemi di istruzione è, a mio avviso, un segnale significativo della volontà di valorizzare i talenti e promuovere strutturalmente le reti tra le imprese”.

“Il Fondo Nuove Competenze 3 – ha proseguito il ministro – costituisce un’alleanza tra lo Stato e le imprese per lo sviluppo delle competenze in numerosi settori produttivi che hanno reso l’Italia un punto di riferimento a livello mondiale per la loro eccellenza, e in tutti gli altri ambiti emergenti a causa delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo”.

Ciro Di Pietro