Lavoro, Barbieri (Confcommercio): “Riconoscere contratti comparativamente più rappresentativi”

Welfare, Marchetti (Mt Srl): “Avviato percorso concreto e innovativo a quattro mani con Walà”

(Adnkronos) - “Mt Srl, azienda metalmeccanica romagnola, ha...

Fisco, Marattin: “Pressione su ceto medio italiano più pesante mondo occidentale”

(Adnkronos) - "La prima cosa sono le tasse:...

Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati

(Adnkronos) - La guardia dei Miami Heat Terry...

Cancro al seno localizzato, ‘Pronte a prevenire’ sull’importanza dell’esercizio fisico

(Adnkronos) - L'importanza del benessere e dell'esercizio fisico,...
DALL'ITALIA E DAL MONDOLavoro, Barbieri (Confcommercio): "Riconoscere contratti comparativamente più rappresentativi"
(Adnkronos) – “I contratti comparativamente più rappresentativi devono essere inevitabilmente riconosciuti come contratti di valore nei confronti delle imprese, dei lavoratori e del sistema Paese. Un maggior potere d’acquisto da parte dei lavoratori significa permettere il rilancio e la valorizzazione dei consumi interni, contrastando di conseguenza quei contratti che non trattano adeguatamente la busta paga dei lavoratori. Per il riconoscimento di questi contratti servirà una legge, degli accordi interconfederali o altri elementi”. Lo afferma Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio, a margine della seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’evoluzione del welfare, dedicata alle ‘Eccellenze che ispirano’, organizzato a Villa Miani a Roma.  

“Riteniamo fondamentale che la legge finanziaria rivolga la detassazione anche ai contratti del terziario, dei pubblici esercizi e del turismo, rinnovati nel 2024, perché così com’è, comporterebbe un danno molto grave”, conclude.  

