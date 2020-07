Da Conflavoro Pmi arriva il massimo sostegno alla manifestazione odierna dei giovani professionisti italiani, in primis i consulenti del lavoro. “Scendono in piazza alcune tra le figure fondamentali per la corretta e costante crescita delle nostre piccole e medie imprese”, sottolinea il presidente dell’associazione, Roberto Capobianco. “I consulenti del lavoro chiedono giustamente il riconoscimento del loro operato, che invece non si verifica con gli ultimi decreti e in particolar modo con il Dl Rilancio. Anzi – aggiunge -, oltre alla mancata valorizzazione si rischia l’effetto contrario, ovverosia chiusura di studi e complicazioni di carriera per chi ha iniziato da poco il mestiere o sta comunque vivendolo da precario.

L’articolo Lavoro, Capobianco “Consulenti figure fondamentali” proviene da Notiziedi.

