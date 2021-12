Lavoro, dalla Cgil di Milano un video ‘stile Inter’: “Non licenziate Davide e Paolo”

MILANO – La Cgil si mobilita per Davide e Paolo, i due ex lavoratori del magazzino centrale dell’Inter di Milano, esternalizzato ora a un’altra società. Il loro contratto è scaduto il 31 ottobre e domani, martedì 21 dicembre, è previsto l’incontro per il tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui la società, con tutta probabilità, formalizzerà i licenziamenti. Il sindacato diffonde così un video “per tutto l’ambiente Inter e in stile Inter”, perché “è anche grazie a lavoratori come loro che si raggiungono grandi traguardi”.

