martedì, 28 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLavoro, Franzolini (FenealUil): "Moderatamente soddisfatti da decreto"
lavoro,-franzolini-(fenealuil):-“moderatamente-soddisfatti-da-decreto”
Lavoro, Franzolini (FenealUil): “Moderatamente soddisfatti da decreto”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lavoro, Franzolini (FenealUil): “Moderatamente soddisfatti da decreto”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Da quelle che sono le prime indiscrezioni siamo moderatamente soddisfatti, nel senso che ci sono alcuni passaggi che sicuramente raccolgono quelle che sono le nostre richieste, in particolare della nostra confederazione, la Uil. Il fatto che ci si concentri nella valutazione dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi è un primo passo in avanti. Noi sappiamo che ci sono molte associazioni datoriali che hanno una scarsissima rappresentatività, che hanno stipulato dei contratti con organizzazioni sindacali altrettanto poco rappresentative, cercando di creare delle condizioni per una strutturale riduzione dei vantaggi e dei diritti dei lavoratori. Questa ipotesi è stata scongiurata, ci pare almeno ad oggi, in maniera proficua dalla nostra organizzazione sindacale insieme alla Cisl e alla Cgil con le associazioni datoriali, per cui credo che sia un notevole passo avanti”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, sulla bozza del decreto lavoro, che oggi pomeriggio dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri. 

Per Franzolini è “un passo avanti notevole che ci si concentri sui contratti veramente rappresentativi, quelli firmati da Cgil, Cisl e Uil”. “Abbiamo poi un tema caldissimo, su cui abbiamo imperneato anche la nostra attività come confederazione, come Uil e come Feneal, che è quello della detassazione degli aumenti contrattuali, uno dei nostri cavalli di battaglia. Un primo risultato l’abbiamo ottenuto con la finanziaria del 2026 e ora contiamo di poter estendere ulteriormente la platea dei beneficiari. Il salario contrattato a livello lordo spesso è un salario che ha anche dei volumi importanti. Le ricadute pratiche sulle buste paga dei lavoratori in termini di salario netto sono molto inferiori a quelle che sono le legittime aspettative. Dobbiamo lavorare ancora su questo tema e ottenere risultati ancora migliori”, ha concluso.  

Previous article
Belve, Sal Da Vinci risponde a Cazzullo: “C’è un repertorio delle canzoni di camorra?”
Next article
Infortuni, Franzolini (FenealUil): “Fare di più, attenzione Inail e Inl”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Infortuni, Franzolini (FenealUil): “Fare di più, attenzione Inail e Inl”

(Adnkronos) - "Noi abbiamo partecipato a questa giornata sulla salute e sicurezza come FenealUil, dentro quelle che sono le iniziative concordate insieme agli amici...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Belve, Sal Da Vinci risponde a Cazzullo: “C’è un repertorio delle canzoni di camorra?”

(Adnkronos) - Tra sincerità, emozione ed ironia Sal Da Vinci si confessa a 'Belve', nella puntata in onda stasera, martedì 28 aprile, in prima...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Skipass Dolomiti SuperSki, rimborsi da 30 milioni: la proposta dopo l’intervento dell’Antitrust

(Adnkronos) - Una proposta di impegni e rimborsi per circa 30 milioni per gli skipass, destinati agli sciatori delle stagioni recenti, insieme alla promessa...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ex Ilva, Tar Lecce sospende ordinanza sindaco Taranto su stop a centrale termoelettrica

(Adnkronos) - Su ricorso del rappresentante legale di Adi Energia Srl in As, il Tar di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco di Taranto, Piero...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.