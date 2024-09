Il totale delle imprese con dipendenti, diminuisce di 0,1 punti percentuali

Nel secondo trimestre 2024 la quota stagionale dei posti vacanti per tutte le imprese con dipendenti è scesa di 0,1 punti percentuali rispetto al livello del trimestre precedente, attestandosi al 2%.

In particolare, il calo dell’economia complessiva è dovuto al contributo negativo dell’industria, che ha registrato un calo di 0,2 punti percentuali. Questo secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica.

Nelle imprese con più di 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è rimasto invariato all’1,7%, con una diminuzione nel settore industriale.

Un posto vacante è definito come un numero di persone per le quali è stata avviata una ricerca di lavoro ma non è stata completata alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre).

In altre parole, si tratta di posti di lavoro retribuiti (nuovi o esistenti, vacanti o suscettibili di diventare tali) per i quali il datore di lavoro è attivamente e esternamente alla ricerca di candidati idonei ed è disposto a compiere ulteriori sforzi per trovarli.

Il tasso di posti vacanti è il rapporto tra il numero di posti vacanti e il numero totale di posti vacanti. Come spiega l’Istituto, “questo indicatore fornisce informazioni utili per decifrare le tendenze del mercato del lavoro e segnala le previsioni su quanti posti di lavoro saranno probabilmente occupati”.

Ciro Di Pietro

L’articolo Lavoro, Istat: nel II Trim. 2024 al 2% tasso posti vacanti per le imprese proviene da Notizie dì.