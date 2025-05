Lavoro, Landini: “Basta propaganda, la gente non è cogliona”

ROMA – “Continuo a pensare che sia meglio smetterla con la propaganda e vedere cosa sta succedendo veramente. Non c’è un aumento dei posti di lavoro, ma solo di lavoro precario”. E per quanto riguarda gli aumenti salariali, “ci sono solo dove il sindacato si è battuto per un aumento dei contratti”. Lo dice Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine dell’evento organizzato da Avs con la ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, a sostegno dei referendum sul lavoro.

“Io sto girando in questi giorni e incontro le persone, la gente non è cogliona e che non si gli raccontino delle balle perché vive sulla sua pelle le preoccupazioni, compresa quella dell’assenza di una politica industriale”, aggiunge Landini.

JOLANDA DIAZ: SALARIO MINIMO È STRUMENTO POTENTE

“Quello che vi dico è: basta svalutare i salari. Il salario minimo ci ha fatto diminuire il concetto di disuguaglianza nel nostro Paese. È stato fondamentale anche in pandemia. La lotta per il salario minimo è dura, ma vi invito a difendere il concetto di salario minimo perché è uno strumento potente che c’è in tutti i Paesi. Oggi la Spagna cresce del 3,2% per cui possiamo dire che chi lo contrasta si sbagliava”.Così la vicepremier e ministra del Lavoro spagnola Jolanda Diaz.

