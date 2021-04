ROMA – Sul blocco dei licenziamenti “se non abbiamo risposte dobbiamo pensare a quali iniziative mettere in campo”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla iniziativa dei confederali per la Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro e delle vittime dell’amianto.

“Lavoro e salute devono camminare insieme, salute e sicurezza vengono prima del profitto, questo è il messaggio che vogliamo lanciare e l’impegno che Cgil, Cisl e Uil assumono”. Landini sottolinea il “ruolo importantissimo dell’Inail, non capiamo perchè non sia stato messo nel Comitato tecnico scientifico per la gestione di questa fase”.

Per la Cgil “l’obiettivo zero morti sul lavoro è obiettivo di tutto il movimento sindacale che vogliamo rilanciare con forza”. Il problema, osserva Landini in conclusione, è che “c’è troppa precarietà, non si fa la formazione adeguata ai giovani che entrano nel mondo del lavoro e nel sistema dell’appalto, sub e finto si va a riscapito delle regole minime della sicurezza”.

LEGGI ANCHE: Lavoro, Landini: “Prorogare blocco licenziamenti fino a ottobre per tutti”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lavoro, Landini: “Senza risposte sui licenziamenti ci saranno iniziative” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento