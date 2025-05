Lavoro, Meloni: “La sicurezza è da sempre una priorità del governo, auspico un’alleanza tra istituzioni e sindacati”

ROMA – Al via a palazzo Chigi l’incontro tra il governo e i sindacati sul tema della sicurezza sul lavoro. Al tavolo, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, ci sono il sottosegretario Mantovano e Albano e i ministri Foti, Calderone, Urso, Tajani. Sul fronte sindacale sono state convocate in sala verde 12 sigle: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu, Cse. L’ultimo incontro con i sindacati a palazzo Chigi risale all’11 novembre 2024 sulla legge di bilancio.

“La sicurezza sul lavoro è stata da sempre una priorità del Governo, l’abbiamo messa sin da subito al centro della nostra azione. Abbiamo introdotto la cosiddetta “patente a crediti”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Abbiamo disposto l’assunzione di 1600 ispettori del lavoro in più per incrementare sensibilmente il numero delle ispezioni. Stiamo incoraggiando le imprese a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”. Così, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ricorda poi che il governo è intervenuto “anche sul piano delle sanzioni, sia amministrative che penali, reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro, fattispecie depenalizzata in passato ma risultata essere la più cresciuta nel tempo, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Abbiamo adottato tanti altri provvedimenti in materia e a contrasto di reati orribili come lo sfruttamento del lavoro e il caporalato. Ma vogliamo fare molto di più. Per questo, abbiamo reperito insieme all’INAIL altri 650 milioni di euro che intendiamo destinare ad interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Risorse che, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi ISI INAIL 2024”.

MELONI AI SINDACATI: ALLEANZA PERCHÈ SICUREZZA SIA PRIORITÀ

“Queste sono solo alcune delle idee che abbiamo in mente, ma siamo qui per ascoltare le vostre proposte, perché io penso che questa sia una di quelle materie che coinvolgono tutti e sulla quale bisogna riuscire a lavorare nel merito delle proposte, senza pregiudizi, non ho alcun tipo di pregiudizio sulle proposte che arriveranno. L’auspicio, mio personale e di tutto il Governo, è quello di dar vita ad un’alleanza tra Istituzioni, sindacati e associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell’Italia”.

MELONI: ANCORA VITTIME, NON ARRENDERCI A QUESTA ‘NORMALITÀ’

Meloni ha spiegato che “purtroppo, anche negli ultimi giorni, si sono verificati nuovi infortuni e nuove vittime. Non dobbiamo arrenderci a questa ‘normalità’, perché non c’è niente di normale nel morire sul posto di lavoro. E non dobbiamo mai dimenticare che dietro i numeri e le fredde statistiche ci sono storie vere, vite spezzate o profondamente cambiate, famiglie distrutte”.

MELONI: POLITICA NON HA TUTTE RISPOSTE, SERVE DIALOGO CON SINDACATI

Per la premier “la politica non ha tutte le risposte, sono convinta che dal confronto e dal dialogo con i corpi intermedi della società, come sono appunto le organizzazioni sindacali, possano emergere le soluzioni migliori ai problemi che dobbiamo affrontare”. Meloni conclude che “questa è la ragione per la quale siamo qui oggi: unire gli sforzi, anche e soprattutto per radicare nella nostra Nazione una solida cultura della sicurezza sul lavoro che sia capace di prevenire le troppe tragedie che continuano a ripetersi, spesso con le stesse dinamiche e le stesse cause”.

MELONI AI SINDACATI: SU SICUREZZA AVVIARE TAVOLI TECNICI

“Intendiamo destinare queste risorse al

finanziamento di una serie di misure che stiamo studiando e che

vogliamo discutere insieme a voi, in questa sede ma anche nei

tavoli tecnici successivi che potranno essere avviati con i

Ministeri competenti”. Così la premier Giorgia Meloni, a quanto

si apprende, all’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati.

