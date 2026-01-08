giovedì, 8 Gennaio , 26
Lavoro, Meloni: sistema solido e competitivo anche in contesto complesso

Roma, 8 gen. (askanews) – “Gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X.

“Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso”, aggiunge.

“Il Governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l’occupazione e guardando con determinazione al futuro. Avanti su questa strada”, conclude.

