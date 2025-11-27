Lavoro, opportunità giovani da Career Day e Talent Harbour di NABA

Roma, 27 nov. (askanews) – Secondo un’indagine Doxa il 90% di chi si diploma in un Triennio presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) trova lavoro entro un anno; la percentuale sale al 94% per chi completa un Biennio o un Master NABA. Questi dati riguardano l’anno accademico appena chiuso.

Proprio per favorire l’avvio dei giovani al mondo del lavoro NABA ha da poco chiuso le attività del Career Day di Roma. Questo appuntamento ha consentito agli studenti dell’Accademia di fare oltre 90 colloqui con aziende che hanno offerto ai candidati la possibilità di interfacciarsi con professionisti e reclutatori provenienti da alcuni dei settori creativi più interessanti; aziende e studi del mondo del cinema, della comunicazione e della moda, come Caffeina, VML e Gi Group, hanno visitato il campus NABA di Roma per scoprire la creatività, la passione e il talento sia degli studenti che di chi ha completato gli studi da poco. È stata un’occasione unica per muovere i primi passi nel mondo professionale e mostrare il proprio potenziale.

E sempre con lo scopo di aiutare i giovani talenti, martedì 25 novembre NABA (nelle sedi di Milano e Roma) ha dato l’avvio a Talent Harbour, tre giorni di incontri diretti tra studenti e professionisti di settori come Moda, Design, Comunicazione, Media e Nuove Tecnologie, Scenografia e Arte Visive. Il programma ha unito talk, tavole rotonde e momenti di confronto pensati per offrire una visione autentica delle professioni creative, delle loro evoluzioni e delle competenze richieste oggi. L’attenzione è stata rivolta in particolare alle strategie per entrare con consapevolezza nel mercato del lavoro, fino alle pratiche di networking più efficaci.

Nel corso delle tre giornate sono intervenuti rappresentanti di oltre venti realtà rilevanti del panorama creativo nazionale e internazionale, tra cui Vivienne Westwood, Filmmaster, Ferrari, DUDE, Rivista Studio, Spazio Meta, Vitra, Art Defender, DOOM Entertainment, BigName, Eagle Pictures, Frab’s Magazine, Moskito Design, BCUBE, NSS Magazine e Ducati.