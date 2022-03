ROMA – “Ci sarà un impatto drammatico della guerra, l’effetto sarà prolungato nel tempo, dobbiamo interrogarci su come evitare che le donne siano a pagare più degli uomini come avvenuto nella pandemia”. Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al convegno su ‘Empowerment femminile: un obiettivo non solo di crescita sociale ma anche di sviluppo economico’. “Mi riferisco agli effetti economici, perchè ci sarà un effetto domino per un tempo lungo con effetti sul nostro sistema economico”

“Dobbiamo chiederci se non è il momento di ridurre le tipologie contrattuali che prevedono una forte precarietà del lavoro. Possiamo investire miliardi in politiche attive e formative e poi avere contratti di lavoro che prevedono 3 ore di lavoro a settimane, part time involontari?”, si chiede poi Orlando.

Il ministro osserva che in Italia ci sono “livelli di precarietà tra i più alti in Europa, è un punto che dobbiamo porci perchè il prezzo più alto lo pagano le donne”.

Lavoro, Orlando: "Guerra e precariato, le donne pagano il prezzo più alto"

