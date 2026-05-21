venerdì, 22 Maggio , 26

Lavoro, Rocca: “Festival grande aiuto per amministratori”

(Adnkronos) - "Con il presidente Rosario De Luca...

Formazione, l’intelligenza artificiale entra nella vendita

(Adnkronos) - L’intelligenza artificiale entra sempre di più...

Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa

(Adnkronos) - Alec Segaert vince la dodicesima tappa...

Bullismo, Costarelli (Anp Lazio): “Fondamentale formare i docenti”

(Adnkronos) - “Il nostro obiettivo è la formazione...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLavoro, Roccella: "Piccolo balzo accesso donne, strada giusta"
lavoro,-roccella:-“piccolo-balzo-accesso-donne,-strada-giusta”
Lavoro, Roccella: “Piccolo balzo accesso donne, strada giusta”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lavoro, Roccella: “Piccolo balzo accesso donne, strada giusta”

Redazione-web
By Redazione-web

-

15
0

(Adnkronos) – “Noi abbiamo agito su tre fronti, essenzialmente: trasferimenti diretti, servizi e conciliazione e promozione del lavoro femminile, cosa che ha dato già dei buoni risultati, perché era da tanto tempo che la percentuale di accesso delle donne al lavoro rimaneva stabile. Con noi c’è stato un piccolo ma significativo balzo avanti che indica che questa strada che stiamo percorrendo è quella giusta”. Lo ha detto Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia e le pari opportunità, intervenendo al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all’Eur.  

“Anche soltanto aver intitolato il mio ministero a questi tre elementi: natalità, famiglia, pari opportubità indica una precisa visione dei problemi. Questi 3 fattori sono strettamente collegati e le pari opportunità, la natalità e la faniglia non possono non andare insieme. Noi non abbiamo leggi che differenziano i salari femminili e maschili, i contratti nazionali funzionano per tutti. La differenza che invece c’è tra i salari è dovuta a una organizzazione del lavoro ancora non abbastanza amichevole nei confronti della genitorialità e in particolare della maternità. Le donne partoriscono e crescono i bambini e questo non può diventare un freno alla possibilità di realizzarsi nel mondo del lavoro e della carriera, e in alcuni casi rappresentare anche un rientro a casa. Abbiamo ancora troppe donne che dopo il primo figlio si licenziano. E noi abbiamo deciso di intervenire su natalità, famiglia e pari oppoirtunità fin dall’inizio del nostro mandato con una grande capacità di visione e lavoro comune”.  

 

Previous article
Formazione, l’intelligenza artificiale entra nella vendita
Next article
Lavoro, Rocca: “Festival grande aiuto per amministratori”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lavoro, Rocca: “Festival grande aiuto per amministratori”

(Adnkronos) - "Con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all'inizio del mio mandato per il patto sull'Asseco per garantire la legalità...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formazione, l’intelligenza artificiale entra nella vendita

(Adnkronos) - L’intelligenza artificiale entra sempre di più anche nel mondo commerciale e, secondo Frank Merenda, rappresenta una delle più grandi rivoluzioni mai viste...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa

(Adnkronos) - Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Il belga del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bullismo, Costarelli (Anp Lazio): “Fondamentale formare i docenti”

(Adnkronos) - “Il nostro obiettivo è la formazione su tutti i fronti. Formare i docenti è lo strumento fondamentale perché sono loro che parlano...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.