Lavoro, Schlein: Meloni rivendica dati ma giovani in difficoltà

Roma, 31 gen. (askanews) – Sul lavoro “Meloni continua a rivendicare dati, lo ha fatto anche ieri, ma il problema è che non guarda dentro quei dati. Soprattutto qui al Sud sappiamo che i giovani sono in difficoltà, non trovano lavoro e molto spesso si sentono costretti a spostarsi. Noi continuiamo a sostenere la nostra battaglia per un salario minimo e contro la precarietà, perché se vogliamo contrastare la denatalità la prima cosa da fare è combattere la precarietà, che fa venire paura del futuro nei nostri giovani e questo ha conseguenze”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Napoli per l’iniziativa “Idee per l’Italia” promossa da Stefano Bonaccini.

