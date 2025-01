Lavrov: bene Trump su Ucraina, incontro con Putin dopo l’insediamento

Aspettiamo iniziative concrete; Groenlandia a Usa? Ascoltare abitanti

Roma, 14 gen. (askanews) – Intervenendo alla conferenza stampa annuale, il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha salutato positivamente i segnali inviati dal presidente eletto Donald Trump in merito alla guerra in Ucraina, a meno di una settimana dall’investitura ufficiale il 20 gennaio. Seduto accanto alla portavoce Maria Zakharova, Lavrov ha dichiarato:”Non appena Trump diventa presidente, esprimerà la sua posizione definitiva sulla questione ucraina, la studieremo ovviamente. Tutto ciò che viene detto ora è in preparazione all’inaugurazione, in preparazione a cose serie”.”Aspettiamo iniziative concrete – ha proseguito Lavrov – Il presidente Putin ha detto più volte di essere pronto a un incontro, ma finora non ci sono state proposte di questo tipo”.Trump avrebbe infatti detto, secondo il capo della diplomazia russa, che ‘Putin vuole che ci incontriamo, e io penso che dovremmo incontrarci, ma prima dobbiamo entrare in carica’”.Sulla proposta di Trump di “acquisire” la Groenlandia, il ministro russo ha poi detto:”Penso che dovremmo prima ascoltare i groenlandesi. Proprio come noi, vicini di isole, penisole e terre, ascoltiamo il popolo della Crimea, il popolo del Donbass e il popolo della Novorossia (Nuova Russia) per scoprire il loro atteggiamento nei confronti del regime”, sottintendendo il “regime di Kiev”.