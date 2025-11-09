Lavrov: il congelamento di asset russi è vera e propria rapina dell’Ue

Roma, 9 nov. (askanews) – “Il cinismo con cui la Commissione Europea interpreta la Carta delle Nazioni Unite e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull’immunità sovrana e l’inviolabilità dei beni delle banche centrali, non sorprende da tempo. Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina. A quanto pare, istinti colonialisti e pirateschi di vecchia data si sono risvegliati negli europei. Non importa come venga orchestrato il piano per espropriare il denaro russo, non esiste un modo legale per farlo”. Lo afferma il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti, rispondendo a una domanda sul cogelamento dei beni russi da parte dell’Unione europea.

“La confisca delle nostre riserve auree e valutarie non salverà i protetti di Kiev di una ‘Europa unita’. È chiaro – ha aggiunto – che il regime non sarà in grado di ripagare alcun debito e non ripagherà mai i suoi prestiti. Considerando ciò, non tutti nell’Unione Europea sono disposti ad adottare ciecamente tali misure, che comportano anche gravi rischi reputazionali per l’eurozona come polo economico. La Russia risponderà in modo appropriato a qualsiasi azione predatoria nel rispetto del principio di reciprocità, basato sugli interessi nazionali e sulla necessità di risarcire i danni causati. Bruxelles e altre capitali occidentali potrebbero ancora tornare in sé e abbandonare l’avventura pianificata”.