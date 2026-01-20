martedì, 20 Gennaio , 26
lavrov:-“la-nato-si-prepara-seriamente-alla-guerra-con-la-russia”
Lavrov: “La Nato si prepara seriamente alla guerra con la Russia”

Lavrov: “La Nato si prepara seriamente alla guerra con la Russia”

AttualitàLavrov: "La Nato si prepara seriamente alla guerra con la Russia"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 20 gen. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato oggi che la Nato si sta preparando “seriamente” ad una guerra contro la Russia.

“La Nato si sta preparando seriamente alla guerra con la Russia”, ha affermato il diplomatico russo durante la conferenza stampa in cui ha delineato i risultati della diplomazia moscovita.(Segue) “Se si leggono le dichiarazioni di Kallas, von der Leyen, Macron, Starmer, Rutte, di tutti quanti. Si stanno seriamente preparando a una guerra con la Russia” ha specificato il diplomatico russo.

“Non lo nascondono affatto”, ha aggiunto Lavrov. Oggi nel mondo è in atto un gioco in cui “la forza prevale sul diritto”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Le regole che dovrebbero presumibilmente sostenere un ordine mondiale adatto all’Occidente sono state tutte cancellate. Si sta svolgendo un gioco di potere… Siamo tutti testimoni di questo”, ha evidenziato Lavrov, aggiungendo che “le conseguenze di questa politica non si fanno sentire solo sugli Stati del Sud e dell’Est del mondo; le tendenze di crisi si stanno sviluppando anche all’interno della stessa società occidentale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.