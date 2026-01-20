lavrov:-“la-nato-si-prepara-seriamente-alla-guerra-con-la-russia”

Roma, 20 gen. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato oggi che la Nato si sta preparando “seriamente” ad una guerra contro la Russia.

“La Nato si sta preparando seriamente alla guerra con la Russia”, ha affermato il diplomatico russo durante la conferenza stampa in cui ha delineato i risultati della diplomazia moscovita.(Segue) “Se si leggono le dichiarazioni di Kallas, von der Leyen, Macron, Starmer, Rutte, di tutti quanti. Si stanno seriamente preparando a una guerra con la Russia” ha specificato il diplomatico russo.

“Non lo nascondono affatto”, ha aggiunto Lavrov. Oggi nel mondo è in atto un gioco in cui “la forza prevale sul diritto”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Le regole che dovrebbero presumibilmente sostenere un ordine mondiale adatto all’Occidente sono state tutte cancellate. Si sta svolgendo un gioco di potere… Siamo tutti testimoni di questo”, ha evidenziato Lavrov, aggiungendo che “le conseguenze di questa politica non si fanno sentire solo sugli Stati del Sud e dell’Est del mondo; le tendenze di crisi si stanno sviluppando anche all’interno della stessa società occidentale”.