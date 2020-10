L’avventura di Marika in moto a Le Iene: il gran finale in studio | Video Mediaset

A Le Iene l’incredibile viaggio in moto di Marika, la ragazza che ha realizzato il sogno di una vita.

Un’avventura straordinaria per Marika che è partita in moto insieme ai suoi compagni di viaggio Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi. Un lungo viaggio attraverso la Sardegna che ha rappresentato per la ragazza affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica la realizzazione di un sogno. Dopo il viaggio però è arrivato il momento di tornare a casa per cominciare una nuova vita!.

Ecco il video Mediaset con l’incredibile avventura in moto di Marika realizzata grazie a Le Iene.

