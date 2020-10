L’avvertimento di De Luca: con 1.000 contagi, lockdown in Campania

AGI – “Adesso entriamo nella fase di contagio elevato o elevatissimo”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì per fare il punto della situazione dell’emergenza Covid. “L’obiettivo cui stiamo puntando è di avere un equilibrio tra nuovi contagi e persone dichiarate guarite – spiega – non un’equivalenza perfetta, ma almeno una situazione gestibile. Se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti è lockdown, per essere chiari”.

In precedenza, a margine dell’assemblea degli autotrasportatori a Napoli, De Luca ai giornalisti aveva sottolineato che “oggi la situazione è sotto controllo. Prepariamoci in anticipo per gli interventi che probabilmente saranno necessari da qui a un mese un mese e mezzo”.

