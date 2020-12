L’avvocato Chiacchio su Juve-Napoli: “Ci sono tre possibilità, vi spiego. Insigne? Potrebbe saltare una sola gara”

Gli azzurri attendono nelle prossime ora il verdetto del Giudice Sportivo riguardo la squalifica di Lorenzo Insigne, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’altra importante decisione: quella riguardo il caso Juventus-Napoli. L’avvocato Edoardo Chiacchio, ai microfoni di Radio Marte, ha fatto il punto della situazione sulle due vicende che vedono protagonisti i partenopei.

Le parole dell’avvocato Chiacchio

Ecco le parole rilasciate da Edoardo Chiacchio ai microfoni di Radio Marte circa Juventus-Napoli e Lorenzo Insigne:

“Il fatto che il Napoli sia da solo davanti al Collegio di Garanzia del CONI sarà un enorme vantaggio. Avere due controparti che non si costitiscono dà un vantaggio, speriamo che il ricorso vada accolto. Le possibilità sono tre: si può accogliere il reclamo senza rinvio, decidendo di accogliere il ricorso con la programmazione del match e la revoca del punto di penalizzazione. Ci può poi essere annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, con i componenti della giuria che sarebbero diversi. La terza ipotesi è quella del rigetto, che ovviamente non ci auguriamo. Insigne? Mi auguro che il Giudice Sportivo possa squalificarlo per una sola gara, magari con un’ammenda sostanziosa. Si tratta di una delle sanzioni possibili. Nel caso ci potrà essere anche ricorso se arrivassero due partite di squalifica. Penalizzazione e punteggio a tavolino sono collegate? No, il CONI ha diversificato gli aspetti. In caso di rigetto il Napoli potrebbe impugnare al TAR e al Consiglio di Stato”.

