L’Ayatollah Khamenei ha lanciato l’account Twitter in italiano

AGI – La Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato un account Twitter in italiano. “Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso”, è il primo tweet scritto in italiano. Oltre al Farsi, Khamenei ha altri account in arabo, inglese, francese e spagnolo.

Nelle scorse settimane si era diffusa sui social la notizia del deterioramento delle condizioni di salute di Khamenei ma è stata subito smentita dalle fonti ufficiali di Teheran.

La Guida suprema è apparso in pubblico, in seguito, il 16 dicembre scorso, per incontrare gli organizzatori delle commemorazioni previste per il primo anniversario,

