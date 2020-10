L’AZ Alkmaar presenta il Napoli: Insigne, Mertens e Osimhen i più temuti

La squadra di Gattuso è ricca di ottimi giocatori. Il capitano nonché il figlio del club, Lorenzo Insigne, è uno da tenere d’occhio. L’esterno sinistro, velocissimo ed esperto, non è solo un giocatore fondamentale per il club partenopeo, è un perno centrale anche della Nazionale italiana. Altro perno importante nella squadra: è Dries Mertens. Il piccolo belga è partito benissimo in questa nuova stagione trovando già due gol e tre assist. Infine l’uomo da cui ci si aspetta molto in questa stagione è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato acquistato dal Lille per ben 70 milioni di euro, diventando così l’acquisto più costoso di sempre dell’era di Aurelio De Laurentiis