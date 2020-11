L’Azerbaigian la spunta in Nagorno-Karabakh, rabbia in Armenia

AGI – Dopo un mese e mezzo di combattimenti, Armenia e Azerbaigian, con la mediazione della Russia, hanno firmato un accordo per mettere fine alla nuova esplosione di violenza in Nagorno-Karabakh, regione autonoma a maggioranza armena, contesa da decenni. L’intesa, “dolorosa” per Erevan come ha ammesso il premier Nikol Pashinyan, ha scatenato la furia degli armeni che nella notte hanno assaltato il palazzo del governo e il Parlamento, chiedendo le dimissioni del capo dell’esecutivo.

Pashinyan ha smentito con un post su Facebook le voci che lo davano in fuga: “Sono ovviamente in Armenia e continuo a lavorare come primo ministro”.

