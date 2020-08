Lazio, Acerbi: “Immobile ha meritato il nostro applauso, speriamo superi Higuain”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Queste le sue parole.

Le parole di Acerbi

“Immobile ha ricevuto il nostro applauso quando abbiamo saputo che Cristiano Ronaldo non sarebbe sceso in campo. Speriamo faccia almeno un gol per eguagliare Higuain. Merita tutto il bene del mondo e sente la maglia della Lazio cucita addosso”.

