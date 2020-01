Lazio, Acerbi: “Questa squadra mi ha sorpreso. Il Napoli non sarà lo stesso di qualche giorno fa”

Vittoria a valanga per la Lazio che ha superato, nella sfida di campionato delle 15, la Sampdoria con il risultato di 5-1. Un successo importante da metabolizzare subito perchè martedì c’è ancora il Napoli ma questa volta per i quarti della Coppa Italia. Il difensore dei biancolesti, Francesco Acerbi, si è soffermato proprio sulla sfida del San Paolo in occasione dell’intervista post match rilasciata ai microfoni di Lazio Style Radio.

Le parole di Acerbi

“Abbiamo preparato la partita bene, sapendo che la Sampdoria veniva da risultati ottimi e che stava bene fisicamente. Poi, però, non c’è stata partita. Bisogna continuare così, sapendo che potranno esserci delle difficoltà. Questa squadra mi ha sorpreso. Continuiamo coi piedi per terra, umili ma soprattutto sapendo che non abbiamo ancora fatto nulla. Il derby è il derby, lo sentiamo noi, lo sentono i tifosi, è la partita dell’anno. Per quanto riguarda il Napoli, parliamo di una squadra forte che non sarà la stessa di qualche giorno fa. Sarà una gara in cui ci vorrà tanta attenzione, applicazione e ancora qualcosa in più. Mancano due giorni e la prepareremo al meglio”.

