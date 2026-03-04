mercoledì, 4 Marzo , 26

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 4 marzo, torna 'Chi...

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti

(Adnkronos) - Oggi, 4 marzo, è il World...

Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì marzo, torna su Rai...

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico

(Adnkronos) - Si terranno oggi alle 15 nel...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
lazio-atalanta:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv-(in-chiaro)
Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – La Lazio ospita l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 marzo, i biancocelesti sfidano la Dea – in diretta tv, in chiaro, e in streaming – nell’andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata nella trasferta contro il Torino, mentre quella di Palladino è stata battuta al Mapei Stadium 2-1 dal Sassuolo. 

 

L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino 

 

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

Previous article
Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico
Next article
Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 4 marzo, torna 'Chi l'ha visto?' in onda alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli tratterà il caso di Gessica...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti

(Adnkronos) - Oggi, 4 marzo, è il World Obesity Day, la giornata contro l'obesità, una delle principali emergenze di sanità pubblica a livello globale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì marzo, torna su Rai 2 alle 21.20 'Stasera tutto è possibile', il comedy show condotto da Stefano De Martino. Nel...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico

(Adnkronos) - Si terranno oggi alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.