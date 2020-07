Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Immobile-Caicedo contro Pedro-Simeone

Questa sera Lazio e Cagliari scendono in campo all’Olimpico per il match che chiude di fatto la 34esima giornata. Dopo la sconfitta di Torino Inzaghi cercherà il riscatto, l’obiettivo è la vittoria. La dura batosta contro la Juventus, Immobile alla ricerca del gol: tanti obiettivi da raggiungere per la formazione di Simone Inzaghi. Stasera troveranno di fronte però un Cagliari molto agguerrito. Di seguito le formazioni ufficiali.

Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Caicedo-Immobile

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Cataldi, Falbo, Lazzari, Lukaku, Marusic, A. Anderson, Adekaye, Correa. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Porru, Pisacane, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Ragatzu, Allenatore: Zenga.

