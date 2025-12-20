sabato, 20 Dicembre , 25

Lazio-Cremonese 0-0, nessun gol all'Olimpico e Sarri frena

Pareggia la Lazio. I biancocelesti hanno impattato 0-0 con la Cremonese oggi, sabato 20 dicembre, nella 16esima giornata di Serie A. Meglio i lombardi nel primo tempo, con la squadra di Sarri protagonista nella ripresa. Nel finale espulso Ceccherini per fallo da ultimo uomo su Cancellieri. Con questo pareggio la Lazio sale a 23 punti rimenendo all’ottavo posto, mentre la Cremonese raggiunge quota 21 e si piazza in 11esima posizione. 

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio sfiderà l’Udinese in trasferta, mentre la Cremonese ospiterà il Napoli. 

 

