lazio-cremonese-0-0,-nessun-gol-all’olimpico-e-sarri-frena

(Adnkronos) –
Pareggia la Lazio. I biancocelesti hanno impattato 0-0 con la Cremonese oggi, sabato 20 dicembre, nella 16esima giornata di Serie A. Meglio i lombardi nel primo tempo, con la squadra di Sarri protagonista nella ripresa. Nel finale espulso Ceccherini per fallo da ultimo uomo su Cancellieri. Con questo pareggio la Lazio sale a 23 punti rimenendo all’ottavo posto, mentre la Cremonese raggiunge quota 21 e si piazza in 11esima posizione.
Nella prossima giornata di Serie A la Lazio sfiderà l’Udinese in trasferta, mentre la Cremonese ospiterà il Napoli.