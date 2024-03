lazio,-da-patto-con-governo-oltre-1,2-mld-per-sviluppo-e-coesione

Siglato in Regione l’Accordo da Meloni e Rocca

Roma, 27 nov. (askanews) – Oltre 1.2 miliardi di euro in arrivo per la Regione Lazio. Siglato a Roma nella sede della giunta regionale l’Accordo per lo Sviluppo e la Coeione tra il Governo italiano e la Regione Lazio. Ad apporre le firme il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’intesa prevede il finanziamento degli interventi da realizzare nel Lazio attraverso il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Sempre oggi, prima della firma la Giunta regionale aveva apprpvato la delibera relativa all’Accordo di Sviluppo e Coesione definendo un cronoprogramma per i tempi di realizzazione degli interventi.Dall’aumento della sicurezza infrastrutturale e della regolarità del servizio delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, alle opere di viabilità per la direttrice Cisterna-Valmontone, il miglioramento dei flussi di scorrimento sulle complanari del GRA di Roma e poi gli ampliamenti tra la Casilina e Tor Bella Monaca. E ancora l’Accordo stabilisce investimenti per l’acquisto di materiale rotabile per i servizi del Trasporto pubblico locale su gomma e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. E ancora investimenti strategici per le aree industriali del Lazio che consentiranno la realizzazione di 39 interventi (opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza) in grado di innalzare la capacità competitiva delle aree e delle imprese insediate al loro interno e poi la valorizzazione dei beni culturali e di sostegno allo sviluppo locale nei settori agricolo e ricettività turistica, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai).Interessate dall’intesa le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di Roma Capitale e la valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare regionale.