sabato, 20 Dicembre , 25

Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti sequestrano una seconda...

Contatto Castellanos-Terracciano in area, niente rigore: proteste in Lazio-Cremonese

(Adnkronos) - Polemiche in Lazio-Cremonese. Oggi, sabato 20...

Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla cena di Natale

(Adnkronos) - Elodie volontaria a Milano. Tra i...

Papa Leone sta studiando tedesco su Duolingo, e gli utenti lo riconoscono

(Adnkronos) - Robert Prevost sta imparando il tedesco...
lazio,-debutta-all’olimpico-la-nuova-aquila:-primo-volo-per-flaminia
Lazio, debutta all’Olimpico la nuova aquila: primo volo per Flaminia

Lazio, debutta all’Olimpico la nuova aquila: primo volo per Flaminia

DALL'ITALIA E DAL MONDOLazio, debutta all'Olimpico la nuova aquila: primo volo per Flaminia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Torna a volare l’aquila sull’Olimpico di fede laziale. Nel prepartita di Lazio-Cremonese oggi, sabato 20 dicembre, partita valida per la 16esima giornata di Serie A, i tifosi hanno abbracciato Flaminia, la nuova aquila del club biancoceleste, che ha sorvolato quindi il prato dello stadio prima di ‘atterrare’ sullo scudetto piazzato al centro del campo. 

Un ‘rito’ diventato ormai usuale nei prepartita della Lazio, sulle note dell’inno biancoceleste, ma che si era interrotto lo scorso gennaio. In seguito al licenziamento dell’ormai ex falconiere Juan Bernabé, anche Olympia aveva smesso di sorvolare l’Olimpico, con l’ultimo volo datato 10 gennaio 2025, prima della partita dello scorso campionato contro il Como. 

Ora però, con Flaminia, il popolo biancoceleste ha ritrovato finalmente il suo simbolo. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.