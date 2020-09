Il dirigente biancoceleste è un fiume in piena: “Stiamo costruendo una Lazio più forte dello scorso anno con innesti utili. Meritiamo fiducia, non questa ostilità incomprensibile. Inzaghi? Tutto ok con Lotito, rinnoverà il contratto»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lazio, duro sfogo di Tare: “Critiche assurde contro di noi. Preso Pereira, Inzaghi rinnoverà il contratto» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento