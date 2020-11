LAZIO E ATALANTA, STORIE DA LIBRO CUORE

Con l’aria che tira c’è tanta voglia di Libro Cuore. Ma non mi offrono atmosfere deamicisiane Pirlo – nonostante sia attivo in Torino, tutto preso dalla cura dei dettagli ignorati dai suoi “ragazzi” distratti – nè tantomeno Conte che invoca, giustamente, lo Spirito Killer del tutto mancante ai “ragazzi” suoi (“sò ragazzi!” – sembrano dire i due mister – come piaceva a Gigi Proietti). Juve e Inter si sfidano per ora a pareggi, ma se per loro l’1 a 1 dice di due punti perduti, per Lazio e Atalanta vale due vittorie. Non solo morali e spesso inutili. Vittorie che produrranno vittorie.

