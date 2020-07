Lazio, emergenza attacco: senza Immobile e Caicedo come si presenterà Inzaghi contro il Milan?

A Torino, contro i granata di Longo, per la Lazio è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza. I biancocelesti sono stati capaci di ribaltare l’iniziale svantaggio grazie a Parolo e Immobile, ma dovranno fare i conti con le squalifiche. Dalla gara in Piemonte, oltre a tre punti pesanti che permettono di proseguire la rincorsa alla Juve, Simone Inzaghi torna con un attacco clamorosamente decimato. Sabato sera, all’Olimpico, arriverà il Milan di Stefano Pioli in cerca di punti per l’Europa…. continua a leggere sul sito di riferimento