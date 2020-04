Lazio, Eriksson: “Molte somiglianze tra la squadra di Inzaghi e la mia. Può vincere lo Scudetto”

​L’ex allenatore della ​Lazio, Sven Goran Eriksson, è sicuro: i biancocelesti allenati dal suo ex giocatore, Simone Inzaghi, possono vincere lo Scudetto come fece lui nel 2000. Prima dello stop causa Coronavirus c’era una squadra che più di tutte stava sorprendendo, la Lazio. I biancocelesti, infatti, stavano conducendo un campionato incredibile che li ha visti arrivare in lotta per lo Scudetto. D’altronde la classifica parla chiaro: la Juventus è prima, ma staccata di appena un punto ci sono… continua a leggere sul sito di riferimento